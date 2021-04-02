У Києві закрили два відомих ресторани, які порушили карантин

У Києві перевірили 10 нічних закладів міста – виявлено та зачинено два ресторани, які працювали попри заборону.

Відповідні перевірки проводили співробітники Департаменту муніципальної безпеки КМДА, а також головного управління Держпродспоживслужби в Києві. Про це на Facebook повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, йдеться про ресторани "BAO" за адресою: вул. Мечникова 14/1. Його власник суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво. Також було закрито заклад "Хлібний" за адресою: вул. Хрещатик 15/4.

"Вони працювали, що є порушення постанови КМУ №1236 від 09.12.2020 року. Співробітниками служби складено протоколи за ст.44-3 Адміністративного Кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, було виявлено та зачинено три літні майданчики на вулиці Хрещатик, які також працювали з порушенням карантинних заходів.

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