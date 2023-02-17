В двух областях Украины "накрыли" подпольные табачные фабрики: что нашли во время обысков. Фото
В Закарпатской и Николаевской областях прошли обыски на предприятиях, которые производили фальсификат табачных изделий. В результате были изъяты товары, поддельные акцизные марки и линии для их изготовления на 70 млн гривен.
Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). В частности, в Николаевской области детективы БЭБ совместно с пограничниками и сотрудниками СБУ изъяли:
- две линии для изготовления табачных изделий (по 10 млн грн каждая); одна из линий уже была запущена, вторая только готовилась к запуску;
- станок для упаковки сигарет в пачки;
- прибор для сушки табака и его измельчения;
- 10 мешков с табаком;
- 114 ящиков сигарет без марок акцизного налога (на 2,7 млн грн).
После обысков на Закарпатье изъяты:
- линия для производства табачных изделий (оценивается в 15 млн грн);
- табачные изделия разных марок, около 5 тонн табака и 7 тонн измельченного табака (на 3 млн грн);
- 7 ящиков акцизных марок, в том числе поддельные марки акцизного налога Молдовы;
- устаревшая производственная линия;
- упаковки и компоненты для изготовления сигарет.
Отрыты уголовные производства. Они ведутся сразу по нескольким статьям УК Украины:
- ч. 3 ст. 28 – "совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией";
- ч. 2 ст. 204 – "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров";
- ч. 3 ст. 212 – "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее БЭБ выявило незаконное производство сигарет известных марок в Одесской области. Общая стоимость табачных изделий и оборудования – 150 млн грн. Ориентировочный ущерб от неуплаты налогов выявленными незаконными производителями составляет 90 млн грн в месяц.
Изъятые в ходе обысков табачные изделия проверяют на соответствие всем нормам. Если удается установить, что сигареты качественные, то их передают военным. Передача табака в Вооруженные Силы проиходит на основании судебных решений.
К примеру, ранее бойцам ВСУ бесплатно передали 2 млн пачек сигарет стоимостью 130 млн гривен. Эти табачные изделия были изъяты, т.к. они не предназначены для реализации на территории Украины.
Также ранее в Украине сделали первый шаг к внедрению Э-акцизов для алкогольных и табачных изделий. Предусматривается появление электронной марки акцизного налога с уникальным QR-кодом. А у украинцев появится возможность проверить через Дію оригинальность алкоголя и табака.
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