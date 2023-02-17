В двух областях Украины "накрыли" подпольные табачные фабрики: что нашли во время обысков. Фото

В Закарпатской и Николаевской областях прошли обыски на предприятиях, которые производили фальсификат табачных изделий. В результате были изъяты товары, поддельные акцизные марки и линии для их изготовления на 70 млн гривен.

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Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). В частности, в Николаевской области детективы БЭБ совместно с пограничниками и сотрудниками СБУ изъяли:

две линии для изготовления табачных изделий (по 10 млн грн каждая); одна из линий уже была запущена, вторая только готовилась к запуску;

станок для упаковки сигарет в пачки;

прибор для сушки табака и его измельчения;

10 мешков с табаком;

114 ящиков сигарет без марок акцизного налога (на 2,7 млн грн).

После обысков на Закарпатье изъяты:

линия для производства табачных изделий (оценивается в 15 млн грн);

табачные изделия разных марок, около 5 тонн табака и 7 тонн измельченного табака (на 3 млн грн);

7 ящиков акцизных марок, в том числе поддельные марки акцизного налога Молдовы;

устаревшая производственная линия;

упаковки и компоненты для изготовления сигарет.

Отрыты уголовные производства. Они ведутся сразу по нескольким статьям УК Украины:

ч. 3 ст. 28 – "совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией";

ч. 2 ст. 204 – "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров";

ч. 3 ст. 212 – "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее БЭБ выявило незаконное производство сигарет известных марок в Одесской области. Общая стоимость табачных изделий и оборудования – 150 млн грн. Ориентировочный ущерб от неуплаты налогов выявленными незаконными производителями составляет 90 млн грн в месяц.

Изъятые в ходе обысков табачные изделия проверяют на соответствие всем нормам. Если удается установить, что сигареты качественные, то их передают военным. Передача табака в Вооруженные Силы проиходит на основании судебных решений.

К примеру, ранее бойцам ВСУ бесплатно передали 2 млн пачек сигарет стоимостью 130 млн гривен. Эти табачные изделия были изъяты, т.к. они не предназначены для реализации на территории Украины.

Также ранее в Украине сделали первый шаг к внедрению Э-акцизов для алкогольных и табачных изделий. Предусматривается появление электронной марки акцизного налога с уникальным QR-кодом. А у украинцев появится возможность проверить через Дію оригинальность алкоголя и табака.

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