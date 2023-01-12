Украинцы смогут проверять табак и алкоголь через Дію

Депутаты Верховной Рады сделали первый шаг к внедрению Э-акцизов для алкогольных и табачных изделий. Предусматривается появление электронной марки акцизного налога с уникальным QR-кодом. А у украинцев появится возможность проверить через Дію оригинальность алкоголя и табака.

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Соответствующие законопроекты № 8286 и № 8287 были приняты в первом чтении 12 января. Как объяснил глава Минфицры Михаил Федоров, каждая электронная марка будет содержать QR-код, который можно считать через Дію и получить всю информацию о бутылке или пачке.

"Именно QR-код подтверждает уплату акцизного налога, легальность производства, ввоза, хранения, транспортировки и реализации таких товаров. А, значит, позволяет идентифицировать продукцию и отследить ее перемещение от производителя/импортера к конечному продавцу в розничной сети, включая перевозчиков таких товаров. Прогнозируем, что по результатам реализации закона теневая доля украинского рынка алкоголя, табака и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, уменьшится", – также уточнял глава профильного комитета ВР Даниил Гетманцев.

Федоров добавил, что по оценкам международных партнеров, ежегодно государственный бюджет Украины теряет более 30 млрд грн из-за отсутствия прозрачности на рынке алкоголя и табака. Кроме того, нормы законопроекта позволят привести законодательство Украины в соответствие с законодательством Европейского Союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гетманцев предупредил украинцев, что ожидать отмены налогов, ЕСВ и реализации "других блестящих, но абсолютно бессмысленных идей" не стоит. Вместо этого власти страны хотят сконцентрироваться на установлении налоговых ставок на самом минимальном уровне в ЕС – однако в пределах принятых директив Евросоюза.

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