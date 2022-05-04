В Coca-Cola рассказали, что не уходят из России, потому что это не повлияет на Путина

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company может полностью уйти с российского рынка. Впрочем, по словам руководства компании, это случится лишь, "если война в Украине затянется". При этом там выразили уверенность, что исход зарубежных компаний с рынка России не является "фактором, который окажет влияние на позицию властей РФ".

"Символизм важен, но он не станет решающим фактором", – сказал гендиректор The Coca-Cola Company Джеймс Квинси. Его слова привела The Wall Street Journal.

Там напомнили: на Coca-Cola обрушилась критика со стороны ее потребителей за то, что компания не приостановила продажи в Россию сразу после ее вторжения в Украину.

"Что касается России, Куинси сказал, что Coca-Cola может столкнуться с тем, что ее бизнес в этой стране в какой-то момент полностью исчезнет, если война на Украине затянется. При этом он поставил под сомнение влияние действий таких компаний, как Coca-Cola, на оказание давления на правительства [и российское в частности]", – говорится в сообщении.

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Ранее же Coca-Cola объявила о решении приостановить деятельность в России. "Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий в Украине", – заявили в компании.

До этого же компания планировала продолжить свою деятельность в РФ, на что жестко отреагировали в Офисе президента Украины. "Соса-Соlа на крови. Это просто нужно принять. Большой рынок сбыта. И почему Джеймса Квинси должна волновать жизнь каких-то украинских детей? И хотя для некоторых деньги не пахнут, разменять более чем столетнюю историю на несколько российских рублей – это настоящий талант", – написал тогда у себя в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приняли в первом чтении законопроект о повышении налогов для компаний, которые продолжают работу в России. Налоги на имущество и доходы для предприятий, которые финансируют войну, увеличатся в 1,5 раза, то есть, на 50%.