Coca-Cola официально заявила о приостановке деятельности в России

Компания Coca-Cola объявила о решении приостановить деятельность в России. Причина – полномасштабное вторжение и война армии агрессора против Украины.

Соответствующее сообщение появилось на сайте американской компании во вторник, 8 марта. "Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий в Украине", – заявили в Coca-Cola.

При этом компания намерена "отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств". Хотя до недавних дней Coca-Cola планировала продолжить свою деятельность в РФ, на такое решение жестко отреагировали в Офисе президента Украины.

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Как писал OBOZREVATEL, 8 марта стало известно, что от России решила отвернуться также компания McDonald's, которая закроет все свои 850 заведений в стране-агрессоре. Там работает 62 тысячи россиян, которым вскоре придется искать новое место для трудоустройства.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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