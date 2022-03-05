Офис президента о скандале с Соса-Соlа: променяли столетнюю историю на несколько российских рублей

Кирилл Лютый
Рынки и компании
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OBOZREVATEL призывает бойкотировать Coca-Cola в Украине
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Советник главы Офиса президента Украины отреагировал на решение компании Coca-Cola продолжить торговлю своими газироваными напитками в России. Михаил Подоляк заявил, что это "банальная история", где деньги взяли верх над моральными принципами.

Решение американской компании Подоляк прокомментировал в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что выбор в пользу российского рубля нанес мощный удар по имиджу бренда.

"Соса-Соlа на крови. Это просто нужно принять. Большой рынок сбыта. И почему Джеймса Квинси (главный исполнительный директор Соса-Соlа) должна волновать жизнь каких-то украинских детей? И хотя для некоторых деньги не пахнут, разменять более чем столетнюю историю на несколько российских рублей – это настоящий талант", – написал Подоляк.

Видео дня
Coca-Cola выбрала российские рубли вместо моральных принципов.
В Офисе президента отреагировали на скандал с Coca-Cola.
Coca-Cola осталась на стороне оккупантов

Отметим, Coca-Cola – одна из немногих компаний, которая решила продолжить свою деятельность в РФ после полномасштабного вторжения путинской армии в Украину. OBOZREVATEL призывает бойкотировать Coca-Cola в Украине, всю ее продуктовую линейку.

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