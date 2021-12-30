УЗ получила партию новых СВ-вагонов: как они выглядят

Юрий Сергиенко
Рынки и компании
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УЗ получила партию новых СВ-вагонов: как они выглядят

"Укрзалізниця" приняла партию новых пассажирских СВ-вагонов. У них увеличены багажные отделения и для каждого пассажира есть USB-порты

Корреспондент OBOZREVATEL побывал в обновке и показал, как они выглядят внутри. Вагоны будут курсировать в составе поезда №229 сообщением Киев – Ужгород (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

УЗ получила партию новых вагонов.

Всего в 2021 году было получено 20 штук из 100 заказанных.

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В вагонах увеличен объем багажного отделения, возле каждого места есть USB-порты и система кондиционирования. Также они оснащены видеонаблюдением, пеленальными столиками в общих зонах.

В вагонах стало больше места для багажа.

Кроме того, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве заработала обновленная зона отдыха.

Новые вагоны УЗ внутри.
Новые вагоны УЗ.
Новые вагоны УЗ внутри.
Новые вагоны УЗ внутри.
Новые вагоны УЗ внутри.

Напомним, что 30 декабря также из столичного железнодорожного вокзала отправился в первый после ремонта рейс двухэтажный поезд Skoda, который будет курсировать между Киевом и Львовом.

Как сообщал OBOZREVATEL, поезд Skoda также планируют пустить по маршруту Бахмут – Харьков – Бахмут.

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