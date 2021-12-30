УЗ получила партию новых СВ-вагонов: как они выглядят

"Укрзалізниця" приняла партию новых пассажирских СВ-вагонов. У них увеличены багажные отделения и для каждого пассажира есть USB-порты

Корреспондент OBOZREVATEL побывал в обновке и показал, как они выглядят внутри. Вагоны будут курсировать в составе поезда №229 сообщением Киев – Ужгород (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Всего в 2021 году было получено 20 штук из 100 заказанных.

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В вагонах увеличен объем багажного отделения, возле каждого места есть USB-порты и система кондиционирования. Также они оснащены видеонаблюдением, пеленальными столиками в общих зонах.

Кроме того, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве заработала обновленная зона отдыха.

Напомним, что 30 декабря также из столичного железнодорожного вокзала отправился в первый после ремонта рейс двухэтажный поезд Skoda, который будет курсировать между Киевом и Львовом.

Как сообщал OBOZREVATEL, поезд Skoda также планируют пустить по маршруту Бахмут – Харьков – Бахмут.