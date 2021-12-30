Пандусы, розетки с USB и пеленальные столики: появились фото поезда Skoda после ремонта

Стало известно, как выглядит обновленный двухэтажный поезд Skoda. 30 декабря он отправился в первый рейс после ремонта.

Соответствующие фото внутри вагонов удалось сделать корреспонденту OBOZREVATEL. Поезд сейчас начал курсировать между Киевом и Львовом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В первый рейс он отправился из Киева в 16:42. Дорога по указанному маршруту будет занимать почти 8 часов.

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Поезд состоит из шести вагонов.

В вагонах есть розетки с USB-разъемами для каждого пассажира, пеленальные столики в главных вагонах. Также он оборудован пандусами для людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, кондиционерами, пожарными сигнализациями и системами пожаротушения, вакуумными туалетами.

Напомним, что поезда Skoda были построены еще к Евро-2012. Затем их обновили, ремонт длился 11 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме маршрута Киев-Львов поезда будут курсировать по еще одному направлению: Бахмут – Харьков – Бахмут.