Украинцы будут ездить в двухэтажном поезде: первый рейс – уже 30 декабря

Между Киевом и Львовом будет курсировать двухэтажный поезд Skoda. В первый рейс он отправится уже 30 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". Отмечается, что поезд будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45.

"Поезд будет ездить по маршруту №747. По пути следования он будет останавливаться на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь и др.", – рассказали в компании.

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Двухэтажный 6-вагонный поезд Skoda был выпущен в 2012 году. В феврале 2021 года "Укрзалізниця" начала проводить его ремонт. Он проходил на "Киевском электровагоноремонтном заводе". Поезд оборудован:

розетками с USB-разъемами для каждого пассажира;

пеленальными столиками в главных вагонах;

пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью;

держателями для велосипедов;

системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения;

вакуумными туалетами.

Помимо этого, перевозчик объявил об открытии нового маршрута Бахмут – Харьков – Бахмут. "Это новый маршрут, который соединит Донецкую и Харьковскую области", – говорится в сообщении компании в Facebook.

Из Бахмута поезд №7096/7057 будет отправляться ежедневно в 11:25 и прибывать в Харьков в 15:28. Обратно он будет отправляться в 18:53 и прибывать в Бахмут в 23:00.

На маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд. Он оборудован:

креслами с улучшенными эргономичными свойствами;

современным освещением;

системами звукового и визуального оповещения пассажиров.

"Также поезд приспособлен для перевозки маломобильных слоев населения. И имеет места для велосипедов", – отметили в компании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пассажирка одного из поездов "Укрзалізниці" сообщила об отсутствии отопления в вагоне. Она опубликовала фотографию, на которых видно, что температура внутри поезда едва превышала +10 градусов.