Ущерб на 15 млн евро: на складе GoodWine под Киевом уничтожили 1,6 млн бутылок вина

Боевые действия полностью разрушили склад компании по продаже вина и крепких напитков GoodWine в селе Стоянка Бучанского района Киевской области. Уничтожено 1,6 млн бутылок, включая 15 тыс коллекционных. Общая сумма ущерба оценивается в 15 млн евро.

Об этом сообщает НВ. Отмечается: площадь полностью уничтоженного склада составляла 10 тыс. кв. м. В нем хранились:

вино;

крепкие напитки;

продукты;

пиво;

вода;

безалкогольные напитки;

аксессуары для дома;

книги;

декор.

"На складе было 1,6 млн бутылок вина, включая 15 тыс. коллекционных. Общая сумма ущерба оценивается в 15 млн евро", – говорится в сообщении.

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По состоянию же на конец апреля 2022 года, сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла 2,6 трлн грн, или 88 млрд долларов. Суммарные же убытки Украины составляли 564-600 млрд долларов.

Восстановление и отстраивание же разрушенной войной инфраструктуры в Украине будет проходить по 14 направлениям. Среди них:

коммунальный транспорт и сети;

жилищная и медицинская инфраструктура;

аэропорты;

дороги и т.д.

При этом власти намерены отстраивать страну с учетом современных веяний, которые "изменят советский подход в градостроительстве".

"Среди наших задач – разработка концепции пространства каждого населенного пункта, исходя из его нужд. Современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территорий Украины – именно такой подход был основой разработки плана восстановления и модернизации страны", – рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что итальянская неправительственная организация CESVI поможет Буче справиться с последствиями оккупации российскими захватчиками. Она уже выделила полмиллиона евро на восстановление города, и планирует собрать еще благодаря – благотворительным взносам.