Ущерб на 15 млн евро: на складе GoodWine под Киевом уничтожили 1,6 млн бутылок вина
Боевые действия полностью разрушили склад компании по продаже вина и крепких напитков GoodWine в селе Стоянка Бучанского района Киевской области. Уничтожено 1,6 млн бутылок, включая 15 тыс коллекционных. Общая сумма ущерба оценивается в 15 млн евро.
Об этом сообщает НВ. Отмечается: площадь полностью уничтоженного склада составляла 10 тыс. кв. м. В нем хранились:
вино;
крепкие напитки;
продукты;
пиво;
вода;
безалкогольные напитки;
аксессуары для дома;
книги;
декор.
"На складе было 1,6 млн бутылок вина, включая 15 тыс. коллекционных. Общая сумма ущерба оценивается в 15 млн евро", – говорится в сообщении.
По состоянию же на конец апреля 2022 года, сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла 2,6 трлн грн, или 88 млрд долларов. Суммарные же убытки Украины составляли 564-600 млрд долларов.
Восстановление и отстраивание же разрушенной войной инфраструктуры в Украине будет проходить по 14 направлениям. Среди них:
коммунальный транспорт и сети;
жилищная и медицинская инфраструктура;
аэропорты;
дороги и т.д.
При этом власти намерены отстраивать страну с учетом современных веяний, которые "изменят советский подход в градостроительстве".
"Среди наших задач – разработка концепции пространства каждого населенного пункта, исходя из его нужд. Современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территорий Украины – именно такой подход был основой разработки плана восстановления и модернизации страны", – рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что итальянская неправительственная организация CESVI поможет Буче справиться с последствиями оккупации российскими захватчиками. Она уже выделила полмиллиона евро на восстановление города, и планирует собрать еще благодаря – благотворительным взносам.