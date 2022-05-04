Пионтковский дал прогнозы на окончание войны в Украине и устранение Путина

Мир в Украине наступит в конце июня. А кровавый президент страны-агрессора России умрет на операционном столе в ближайшее время.

Такие прогнозы озвучил известный российский политолог, математик и публицист Андрей Пионтковский в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24". По его словам, ключевые события начнутся в мае (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пионтковский отметил, что санкции уже начали действовать и Россия возвращается на многие столетия назад в средневековье. Однако сами россияне осознают всю критичность ситуации, в которой они оказались, только через месяц-два.

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Но вопросы войны и мира в Украине, по мнению Пионтковского, будут решаться уже в ближайшие недели. Значительную роль в этом играет снабжение Украины западными партнерами новейшим оружием.

По прогнозам российского политолога, конец войны уже совсем близко – он наступит к концу мая.

"Я не буду повторяться. Это единодушное мнение военных экспертов – конец мая, вторая половина мая".

Пионтковский отметил, что мир станет лучшим подарком к его дню рождения, который он отмечает 30 июня. Именно эту дату Пионтковский определил для себя.

Что касается судьбы Путина, то она, по словам политолога, также определится уже в ближайшее время. Пионтковский считает, что агрессор окончит свою жизнь на операционном столе.

Недавно появилась информация о том, что президенту РФ Владимиру Путину необходима срочная операция. На фоне этих слухов Андрей Пионтковский спрогнозировал, что может ждать "русского гитлера".

Политолог считает, что ликвидация Путина отвечает интересам системы. По его словам, в России достаточно людей, которые все же понимают в каком безысходном состоянии находится их государство сейчас. Поэ

тому они могут начать действовать. При этом Пионтковский отмечает, что эти люди не являются друзьями Украины, они также ненавидят нашу страну и Запад. Они, по словам политолога, самые большие воры в истории человечества, мультимиллиардеры. Но сейчас интересы этой группы людей расходятся с интересами Путина.

"И такая смерть на операционном столе для многих выглядит как самый невинный сценарий. Это легче, чем устраивать военный переворот, врываться в бункер с автоматами", — сказал он.

После этого в России объявят, что "преступная группа Патрушева-Путина интригами захватила руководство в партии "Единая Россия", государство и нанесла огромный ущерб традиционной братской дружбе украинского и российского народов", – прогнозирует Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Алексея Арестовича, война может продолжаться до конца года.