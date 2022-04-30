Восстановление Бучи: город получит полмиллиона евро от итальянского фонда

Итальянская неправительственная организация CESVI поможет Буче справиться с последствиями оккупации российскими захватчиками. Она уже выделила полмиллиона евро на восстановление города, и планирует собрать еще благодаря – благотворительным взносам.

Об этом сообщили в самой CESVI. Там отметили, что первые 500 тыс. евро пойдут на восстановление:

коммунальной инфраструктуры;

объектов социальной сферы.

"Сумма на восстановление Бучи будет увеличена за счет благотворительных взносов, которые фонд привлекает от частных и государственных доноров. В частности от муниципалитета города Бергамо, где находится его штаб-квартира", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что среди приоритетных направлений восстановления Бучи:

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отстраивание разрушенной общественной и коммунальной инфраструктуры;

отстраивание жилья;

переоборудование парков специальной техники (автомобилей скорой помощи, пожарных машин, общественного транспорта) и пр.

В общем же восстановление и отстраивание разрушенной войной инфраструктуры в Украине будет проходить по 14 направлениям. Среди них:

коммунальный транспорт и сети;

жилищная и медицинская инфраструктура;

аэропорты;

дороги и т.д.

"Среди наших задач – разработка концепции пространства каждого населенного пункта, исходя из его нужд. Современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территорий Украины – именно такой подход был основой разработки плана восстановления и модернизации страны", – отметил по этому поводу заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, принять участие в восстановлении Украины после войны выразил готовность Международный валютный фонд. Он уже приступил к подготовке соответствующих мероприятий.