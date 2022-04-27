Россия разрушила инфраструктуру Украины на $88 млрд – KSE

Сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла 2,6 трлн грн, или $88 млрд. Только за последнюю неделю эта сумма выросла на $3,1 млрд. Суммарные же убытки Украины составляют $564-600 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Киевской школы экономики (KSE). Подсчеты ведутся в рамках проекта "Россия заплатит" совместно со специалистами из Центра экономической стратегии, Prozorro, Dragon Capital, Антикоррупционного штаба, Института аналитики и адвокации, Transparency International Украина и Украинского совета торговых центров. Поддержку оказывают Офис президента, Министерство экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

Видео дня

Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен новыми данными по повреждениям и разрушениям объектов железнодорожной инфраструктуры, объектов здравоохранения, активов предприятий. А за 62 дня полномасштабного вторжения России в Украине:

повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс. километров дорог, 32 тыс. квадратных метров жилого фонда;

повреждены или разрушены или захвачены 535 детских садов, 866 учреждений среднего, высшего и высшего образования, 231 медучреждения, 173 завода и предприятия;

повреждены и разрушены как минимум 75 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта;

пострадали 95 религиозных и 130 других культурных сооружений.

Среди областей, где больше повреждены и разрушены учебные заведения: Донецкая, Луганская и Харьковская области. В результате войны в Донецкой области разрушены и повреждены более 30% учебных заведений, в Луганской – более 23%, в Харьковской – почти 19%.

Общие потери экономики Украины из-за войны войны колеблются от $564 млрд до $600 млрд. Этот показатель включает, кроме прямых потерь, и косвенные – снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.

Также к оценке были добавлены ориентировочные потери в результате повреждения земельного фонда сельскохозяйственного назначения из-за ракетных обстрелов и проведения боевых действий. Эта сумма состоит из четырех компонентов: минное загрязнение, рекультивация земель, потери озимых и потери мелиоративных площадей.

Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности жилых домов, в результате войны может каждый гражданин. Для этого можно подать информацию о повреждениях с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZREVATEL, восстановление Украины может быть осуществлено за счет замороженных активов России – поскольку агрессор должен платить за развязанную войну. Власти уже ведут соответствующие переговоры с США и другими партнерами.

В Канаде уже подготовили о передаче Украине замороженных российских активов. Для этого их нужно будет конфисковать, что требует изменений в законодательстве страны. Канада станет первой страной G7, которая примет такое решение.