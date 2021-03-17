"Укрзалізниця" анонсировала запуск новых спецрейсов в "красные" области Украины

"Укрзалізниця" планирует и дальше запускать специальные рейсы в "красные" зоны до отмены карантинных ограничений, прорабатываются даты курсирования таких поездов до конца марта.

По словам руководителя пассажирского направления УЗ Александра Перцовского, спецрейсы являются компромиссным решением, поскольку в компании не считают целесообразной полную остановку железнодорожного сообщения. Ситуацию топ-чиновник компании прокомментировал журналистам "РБК-Украина".

"По сути это те же маршрутные рейсы, которые просто в отдельные даты мы открываем. Мы сейчас сделали первую волну, после 8 марта – в Черновцы, Закарпатье и Ивано-Франковская область, в самые пиковые даты людей вывезли. То же самое сейчас делаем на этой неделе и на следующей", – сказал Перцовский.

В компании хотят запустить поезда в дни с наибольшей пассажирской нагрузкой. Как пояснил представитель УЗ, чтобы в пятницу-субботу люди могли добраться до места назначения, а в воскресенье вернуться. Точных дат пока нет.

Перцовский при этом считает, что ж/д сообщение особо не способствует распространению коронавируса. С учетом того, что многие пассажиры доезжают до поездов на автобусах, ограничения на высадку и посадку в "красных" зонах являются номинальными, добавил он.

Как указал топ-менеджер УЗ, запуск спецрейсов согласовывается с ОГА, Министерством здравоохранения и Мининфраструктуры. Рассматривается возможность курсирования таких поездов в отдельные дни.

"Сейчас проходит процесс согласования, как только будет "зеленый свет", то мы сразу скажем, что в эти даты, кому нужно, можно будет выехать или в одну сторону или в другую", – сказал Перцовский.

Напомним:

24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину.

Согласно его правилам, в "красных" зонах запрещается высадка и посадка пассажиров железнодорожного транспорта.

Последний раз зоны обновляли 17 марта. В "оранжевую" попали больше половины областей, в "красной" остались четыре региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЗ перед 8 марта назначила пять специальных рейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей, чтобы перевезти из карантинных зон более 3 тысяч пассажиров.

Министерство инфраструктуры с 1 апреля повысит тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.