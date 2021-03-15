Цены на ж/д билеты в Украине вырастут с 1 апреля

Министерство инфраструктуры готовится повысить тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом с 1 апреля.

До конца 2021 года тарифы вырастут на 22%. Об этом свидетельствует проект приказа, который был размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

В частности, к стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах с 4-местными купе и мягких вагонах с 2-местными купе ежемесячно, начиная с 1 апреля, будет применяться коэффициент индексации 1,02.

Также планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозку вагонов в пустом состоянии.

Ожидается, что повышение тарифов позволит получить "Укрзалізниці" дополнительные поступления в сумме 557,9 млн грн в 2021 году.

В Министерстве инфраструктуры заявили, что индексация тарифов связана с необходимостью постепенного уменьшения субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине на 20% подорожают билеты на проезд в поезде. Повышение будет происходить поэтапно.