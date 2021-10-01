'Укрзалізниця' разрешила покупать билеты в Viber и Telegram: как это сделать

"Укрзалізниця" с 1 октября запустила возможность покупать билеты в официальном чат-боте в Viber и Telegram. Пассажирам доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах.

Также в чат-боте есть функции возврата билетов и заказ питания. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного оператора в Telegram.

Кроме этого, в Viber и Telegram пассажиры могут проверить расписания движения, узнать о прибытии, опоздании поезда, номере пути и посмотреть онлайн-табло.

Представители "УЗ" добавили, что также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона, сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.

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Чтобы воспользоваться новой функцией необходимо открыть чат бот в Telegram (https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot), или Viber (https://vb.me/ukr_railway). В главном меню следует нажать на кнопку "Купить билет", после чего выбрать станцию отправления и прибытия.

Следующий шаг – выбор даты отправления, поезда и места в вагоне. После этого необходимо указать личные данные пассажира, ввести номер карты и оплатить билет.

До этого "Укрзалізниця" открыла для пассажиров на борту Интерсити+ доступ к онлайн-кинотеатру. В частности, речь идет о сервисе Sweet.tv, который будет стоить всего 1 гривню.

Для просмотра более 400 лицензионных фильмов можно использовать собственный гаджет, подключившись к локальной сети непосредственно в вагоне скоростного поезда. Представители железнодорожного оператора отметили, что активировать сервис можно по QR-коду на стикерах. Они размещены на каждом окне поезда.

Как ранее писал OBOZREVATEL,"Укрзалізниця" потратит 3,9 млн гривен на поиск нового руководства. В частности, филиал "Центр сервисного обеспечения" заключил соответствующие соглашения с компанией "Экзекьютив Серч Юкрейн".

По результатам тендеров УЗ подберут кандидатуры председателя, его заместителей и членов правления за 2 млн гривен. Также отберут кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета за 1,9 млн гривен.