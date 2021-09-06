'Укрзалізниця' запустила новую услугу за 1 гривню: кто сможет воспользоваться

"Укрзалізниця" открыла для пассажиров на борту Интерсити+ доступ к онлайн-кинотеатру. В частности, речь идет о сервисе Sweet.tv, который будет стоить всего 1 гривню.

Для просмотра более 400 лицензионных фильмов можно использовать собственный гаджет, подключившись к локальной сети непосредственно в вагоне скоростного поезда. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Представители железнодорожного оператора отметили, что активировать сервис можно по QR-коду на стикерах. Они размещены на каждом окне поезда.

Соответствующий онлайн-кинотеатр дает возможность просматривать лицензионные фильмы с украинским дубляжом или на языке оригинала.

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Как ранее писал OBOZREVATEL,"Укрзалізниця" потратит 3,9 млн гривен на поиск нового руководства. В частности, филиал "Центр сервисного обеспечения" заключил соответствующие соглашения с компанией "Экзекьютив Серч Юкрейн".

По результатам тендеров УЗ подберут кандидатуры председателя, его заместителей и членов правления за 2 млн гривен. Также отберут кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета за 1,9 млн гривен.