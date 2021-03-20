"Укроборонпром" хочет взять под свое управление "Мотор Сич"

"Укроборонпром" предложил передать ему в управление активы компании "Мотор Сич", которые были арестованы по решению суда.

Об этом сообщается на сайте государственного концерна. По словам его гендиректора Юрия Гусева, соответствующее письмо уже направлено в АРМА. Именно Национальному агентству по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений они были переданы.

"Сохранение украинской "Мотор Сичи" я считаю вопросом национальной безопасности. "Укроборонпром" уже направил АРМА письмо о готовности выступить субъектом управления активами компании с целью сохранения его потенциала. Для нас важно, чтобы предприятие продолжало работать с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов", – пояснил Гусев.

Напомним, что Шевченковский райсуд Киева арестовал все имущество и 100% акций "Мотор Сичи".

В то же время глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал законопроект о национализации предприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, о возвращении "Мотор Сичи" в собственность государства 11 марта заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания ведомства, на котором также было решено начать проверку тех, кто имеет отношение к подписанию и ратификации Харьковских соглашений о продлении пребывания российского Черноморского флота в Крыму.