Все имущество и акции "Мотор Сичи" арестовали: суд принял решение

Шевченковский районный суд Киева арестовал все имущество и 100% акций "Мотор Сичи". В результате предприятие или его активы нельзя продать или передать другому собственнику.

По результатам судебного рассмотрения имущество передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Сейчас Главное следственное управление СБУ проводит досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям, передает пресс-служба ведомства.

Первый – по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второй – по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные глава . Ведь сохранение украинского "Мотор Сичи" – вопрос национальной безопасности", – отметил Председатель СБУ Иван Баканов.

"Мотор Сич" продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

Отметим, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко уже заявил, что законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" могут презентовать через две-три недели. По его словам, по состоянию на сегодняшний день соответствующий законопроект разрабатывается.

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