Глава "Слуги народа" рассказал о первых шагах для национализации "Мотор Сичи"
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" могут презентовать через две-три недели.
"Это вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта", – сообщил Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, по состоянию на сегодняшний день соответствующий законопроект разрабатывается.
"Законопроект о национализации какого-либо предприятия – это не так просто юридически... Любой процесс относительно "Мотор Сичи" должен быть юридически безупречным, потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом", – резюмировал Корниенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СБУ три года расследует дело о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич". Однако о его результатах ничего не сообщает.
Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту хищения земель водного фонда в Запорожье. Среди фигурантов дела оказался топ-менеджер компании "Мотор Сич" Олимпий Покатов.
Процесс против государства Украина по иску китайских инвесторов "Мотор Сичи" в международном арбитраже будут вести три крупные юридические компании с американскими корнями.