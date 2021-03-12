Глава "Слуги народа" рассказал о первых шагах для национализации "Мотор Сичи"

Роман Груша
Роман Груша
Рынки и компании
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Глава 'Слуги народа' рассказал о первых шагах для национализации 'Мотор Сичи'

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" могут презентовать через две-три недели.

"Это вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта", – сообщил Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, по состоянию на сегодняшний день соответствующий законопроект разрабатывается.

"Законопроект о национализации какого-либо предприятия – это не так просто юридически... Любой процесс относительно "Мотор Сичи" должен быть юридически безупречным, потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом", – резюмировал Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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