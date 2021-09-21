Рекордные цены на газ ударили по Британии: 5% энергокомпаний страны уже закрылись

Цена на газ в Европе превысила $900 за тысячу куб. м. Еще в начале 2021-го в Великобритании было 70 энергокомпаний, но к концу года их может остаться всего 10. При этом 4 поставщика (5% компаний) уже прекратили работу из-за высоких расценок на газ.

Уже на текущей неделе могут обанкротиться еще минимум 4 небольших энергокомпании. Об этом сообщает BBC со ссылкой на свои источники.

В правительстве страны сообщили, что отслеживается влияние рекордных цен на газ на малые энергетические компании. Они могут оказаться наиболее уязвимыми.

В результате повышения цен некоторые фирмы просто не могут обеспечивать своих потребителей энергией, за которую они заплатили. Так, за последние недели прекратили свою деятельность уже 4 небольших поставщика.

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В их число входит компания People's Energy (из Эдинбурга, Шотландия), она поставляла газ и электричество примерно в 350 тыс. домов и 1 тыс. предприятий. Также закрылась и Utility Point (Дорсет, Англия), у которой было 220 тыс. клиентов.

Помимо этого, как ранее сообщалось, в Великобритании уже остановились 2 завода по производству удобрений. Тем временем в Литве указали на причины происходящего – это газовый шантаж РФ и рост потребления газа в странах Азии. Уже зимой могут быть отключения электроэнергии для европейской промышленности.

Ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов CF Industries Holdings, Inc. объявил о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе (Великобритания) из-за высоких цен на природный газ. Эти заводы занимаются производством удобрений. В компании не знают, когда возобновится производство на объектах.

О дефиците газа уже говорят в ЕС. В Европарламенте более 40 депутатов обвинили компанию "Газпром" в манипуляциях и шантаже на газовом рынке для одобрения запуска "Северного потока-2". Они потребовали срочного расследования деятельности российского концерна.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь. Компания "Оператор ГТС Украины" 20 сентября предложила на аукционе транзит в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через "Сохрановку", но они остались невостребованными.