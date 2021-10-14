Готовятся к худшему: в Молдове объявили режим "газовой" тревоги

Власти Молдовы объявили режим энергетической тревоги в стране. Причина – острая нехватка природного газа. Это произошло не из-за рекордных цен на голубое топливо, а из-за того, что Кишинев не успел подписать новый контракт с "Газпромом". Старый договор прекратил действовать с 30 сентября.

Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы, о чем сообщил DW вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Некоторые энергетические предприятия Молдовы, в том числе ТЭЦ, частично перешли с дефицитного газа на уголь и мазут.

Спыну отметил, что режим тревоги поможет энергетическим предприятиям подготовится к наихудшему развитию событий. Государственные учреждения в это время займутся "мерами по защите граждан в холодное время года".

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Без контракта с Россией Молдова вынуждена покупать газ по $790 за тыс. кубометров. Это почти в четыре раза больше, чем прописанные в прошлом контракте с "Газпромом" $200.

Чиновник подчеркнул, что нынешняя ситуация стала "беспрецедентным энергетическим кризисом". При этом он рассчитывает, что Молдова договорится с Россией о поставках по устраивающим обе стороны ценам. То есть принципиально отказываться от газа из РФ Молдова не собирается – вопрос исключительно в условиях контракта и ценах на топливо.

Соглашение на поставки газа из РФ в Венгрию тоже истекло 30 сентября. Но эта страна решилась на новый долгосрочный контракт с "Газпромом". Поставки газа по нему начались с 1 октября. Условия таковы:

Срок действия соглашения – до конца 2036 года. Изменить нормы контракта при этом можно лишь через 10 лет после начала его действия, то есть в 2031 году.

Венгрия будет получать 4,5 млрд куб. м газа в год. При этом из них 3,5 млрд поставят через Сербию, 1 млрд – через Австрию.

Газ транспортируется вместо прямого маршрута Россия-Украина-Венгрия через более сложный и длинный РФ-Турция-Болгария-Сербия-Венгрия.

Такой шаг Венгрии официальный Киев расценил как решение, принятое в угоду Кремлю. Более того, в МИД Украины уверены: новый контракт Венгрии и РФ нарушает украино-венгерские договоренности. А глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон предупредил: новый газовый контракт между РФ и Венгрией нужен России для давления на Украину.

В целом Венгрия находится в зависимости от поставок газа из РФ. В 2020 году государство купило у "Газпрома" 8,64 млрд куб. газа, а за первые полгода 2021-го – 3,9 млрд куб. А годовая потребность Венгрии в газе оценивается примерно в 10 млрд куб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европа уже начала тратить дефицитный газ из хранилищ. При этом цены на голубое топливо достигали на биржах исторического рекорда в $1900 за тыс. кубометров.