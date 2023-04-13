Украину заполонил пропан-бутан из России – цены на автогаз снизились

В Украине значительно снизились цены на автогаз из-за попадания на украинский рынок российского пропан-бутана. При этом в конце марта-начале апреля удешевление притормозилось.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко. Он отметил, что в феврале были рекордные поставки дешевого российского газа.

"Он заходил (в Украину. – Ред.), чтобы вы понимали, по 16 грн-18/л. В среднем сейчас 21 грн/л по Украине, приостановилось падение. Я думаю, пока на паузе рынок сжиженного газа, до конца апреля событием на этом рынке является реализация газа небольших производителей, оставшихся на открытых аукционах. Мы видим, что даже оптовая цена выросла – с 33 тыс. грн/тонну – до 34-35 тыс. грн/тонну", – сказал эксперт.

Сиренко подытожил: в конце марта и начале апреля оптовая цена сжиженного газа перестала падать и даже немного выросла. "Это дает сигналы для розничного рынка тоже замедлить падение", – подчеркнул он.

Эксперт спрогнозировал, что в Украине до конца апреля могут вырасти цены на бензин и дизельное топливо. Стоимость на заправках, вероятно, будет понижена на 2-3 грн/л.

"Снижение цен на горючее в опте за границей произошло еще в феврале, а в марте это падение обострилось. Можно было купить оптом – это партии бензовозов (30 тыс. л) – по 33 грн/л. Наценка на розничных продажах у нас как и В прошлом году остается сверхвысокой. У нас супермаржинальный бизнес реализации нефтепродуктов через розничную сеть", – говорит эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за месяц снизились цены на дизельное горючее и бензин на АЗС. Так, один литр ГП подешевел на 1,29 грн.

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