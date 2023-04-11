Украинцы получат новые цены на бензин и ДТ? Как изменится стоимость на АЗС к концу месяца

В Украине до конца апреля могут вырасти цены на бензин и дизельное топливо. Стоимость на заправках, вероятно, будет понижена на 2-3 грн/л.

Видео дня

Такой прогноз озвучил в комментарии OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко. Он отметил, что происходят некоторые изменения на розничном рынке.

"Снижение цен на горючее в опте за границей произошло еще в феврале, а в марте это падение обострилось. Можно было купить оптом – это партии бензовозов (30 тыс. л) – по 33 грн/л. Наценка на розничных продажах у нас как и В прошлом году остается сверхвысокой. У нас супермаржинальный бизнес реализации нефтепродуктов через розничную сеть", – говорит эксперт.

При этом не меняется ситуация с потреблением. Сиренко подчеркнул, что розничный рынок, несмотря на большую прибыль сейчас и учитывая маржу на литре, из-за войны больше всего пострадал из-за того, что произошел отток клиентов.

"Клиент уехал за границу, часть клиентов воюет, потому что среди ребят на передовой очень большая часть водителей, которые были за рулем. Реализация в объемах снизилась по стране, но выросли доходы за счет высокой наценки. Ситуация кардинально не меняется, глобально очень много людей за границей осталось", – объясняет специалист.

Он добавил, что соревноваться на этом рынке сетям придется ценой. Поэтому ожидается дальнейшее снижение цен на топливо и бензин.

Сиренко подчеркнул: сегодня произошел решительный шаг от крупнейшего игрока на розничном рынке – группы "Приват" (владеют "Авиас", "Авиас плюс", "UKRNAFTA", "УкрТатНефть", "ANP", "Мавекс", "Мавекс плюс", "Sentosa Oil", "ЮКОН", "ЮКОН сервис", "Rubix", "ЗНП"), снизившей цены на дизель и бензин А-95 на 3 грн.

"Они дольше всего держались на высоком уровне на заправках, у них было самое дорогое топливо – минимум 50 грн/л дизель и А-95. И сегодня они на 3 грн сразу снизили по всей стране нефтепродукты. Я думаю, что ближайшие пару недель мы увидим реакцию региональных сетей. Они пойдут, вероятно, вниз. И было бы логично увидеть еще на 2-3 грн по всем заправкам движение вниз", – подытожил специалист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за месяц снизились цены на дизельное топливо и бензин на АЗС. Так, один литр ГП подешевел на 1,29 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!