Украину "заливают" российским дизелем и автогазом: откуда везут и как работает схема

В Украину попадают большие объемы пропан-бутана и дизельного топлива из страны-террористки РФ. Их завозят в основном из Польши и Латвии. Цена на продукцию из России намного ниже, чем из других стран, поэтому ее покупают больше всего.

Видео дня

Российского автогаза и нефтепродукции стало больше в процентном значении. Об этом рассказал аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко в комментарии OBOZREVATEL.

"Сократились направления поставок не российского горючего из-за цены. Российское стоит дешевле, там разница в $150-200 на тонне, а это в зависимости от вида нефтепродуктов – до 10 грн на литре. У нас, к сожалению, продолжают ввозить смеси с российским горючим" , – объяснил Сиренко.

Откуда в Украину поступает российская продукция?

Эксперт отметил, что пропан-бутан из РФ завозится из Латвии и Польши. В свою очередь, дизельное топливо (ДП) поступает в Украину морским путем, а именно – из Румынии и Болгарии.

Цены на автогаз на АЗС снизились именно из-за попадания на украинский рынок российского пропан-бутана, рассказал Сиренко. При этом в конце марта – начале апреля удешевление затормозилось.

"Он заходил (в Украину. – Ред.), чтобы вы понимали, по 16-18 грн/л. В среднем сейчас 21 грн/л по Украине, приостановилось падение. Я думаю, пока на паузе рынок сжиженного газа, до конца Апрель событием на этом рынке является реализация газа небольших производителей, которые остались на открытых аукционах. Мы видим, что даже оптовая цена выросла – с 33 тыс. грн/тонну – до 34-35 тыс. грн/тонну", – сказал эксперт.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине за месяц снизились цены на дизельное топливо и бензин на АЗС. Так, один литр ГП подешевел на 1,29 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!