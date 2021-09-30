Украинцы впервые за 1,5 года смогут поехать в Польшу на поезде: когда первый рейс

Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей. Первый после 1,5-годичного перерыва поезд Киев-Перемышль будет отправлен 10 октября.

Продажа билетов стартует уже 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Укрзалізниця" 10 октября восстанавливает международное железнодорожное сообщение с Польшей. Билеты на поезд Киев-Перемышль с 1 октября можно приобрести на сайте УЗ, в официальном чат-боте компании или в кассах вокзалов", - говорится в сообщении.

В свою очередь отметим: до прекращения сообщения между Украиной и Польшей курсировали такие поезда:

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2 скоростных рейса Киев-Перемышль;

Одесса-Перемышль;

Киев-Варшава;

Львов - Вроцлав;

беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

Сообщение между Украиной и Польшей по железной дороге было прекращено 15 марта 2020 года. Причиной для этого стала пандемия COVID-19.

Инициатором остановки ж/д сообщения стала именно польская сторона. При этом уже в июле 2021 года в Польше создали петицию о восстановлении железнодорожного сообщения с Украиной.

Польша - не первая страна, с которой Украина возобновила сообщение, прерванное из-за пандемии. Ранее границы для украинцев открыли Словакия, Молдова, Австрия и Венгрия.

Поезда в Словакию начали ходить с 1 июля. Речь идет о таких составах:

№ 960/961 и № 962/963 Кошице – Мукачево – Кошице;

№ 8862/8861 Кошице – Чоп;

№ 8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября "Укрзалізниця" запустила первый контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай, что позволит значительно снизить стоимость его доставки по сравнению с авиа- и морской перевозкой. Поезд состоит из 43 контейнеров с пиломатериалами. На пути от Киева до Сианя поезд преодолеет почти 10 тыс. км и ориентировочно прибудет в Китай через 18 суток.