Дешевле, чем по морю и авиа. "Укрзалізниця" запустила первый контейнерный рейс в Китай

Госпредприятие "Укрзалізниця" 28 сентября запустило первый контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай. Разговоры об этом велись очень давно, а бизнес изначально с опаской отнесся к такому варианту. Дело в том, что основной маршрут из Китая в Украину – по морю, но в начале 2021-го цена фрахта (плата за перевозку груза) взлетела аж в 3 раза – до $9−10 тыс.

Как заявил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, Украина имеет большой потенциал в плане экспорта. "Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами и определяет современную логистику", – цитирует министра пресс-служба "Укрзалізниці".

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Глава министерства также отметил, что в Евросоюзе доля контейнерных перевозок составляет около 45%. Для сравнения, в Украине цифра достигает лишь 2,5%.

Отмечается, что в составе отправленного поезда – 43 контейнера с пиломатериалами. На пути от Киева до китайского Сианя он преодолеет почти 10 тыс. км и пересечет территории 4-х государств. Ориентированное время доставки – 18 суток.

Как рассказал для "НВ Бизнес" совладелец группы логистических компаний ZAMMLER Виктор Шевченко, вариант запуска доставок грузов по железной дороге обсуждался уже давно. При этом было несколько сдерживающих факторов, один из ключевых –отсутствие достаточной клиентской базы, а рисковать никто не хотел.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября на сайте публичных закупок Prozorro провели первый аукцион по продаже непрофильных активов компании "Укрзалізниця". В понедельник выставили уже 5 лотов: нежилые помещения, магазины и спиртохранилище.