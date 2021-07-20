В Польше выступают за восстановление ж/д сообщения с Украиной: создали петицию

В Польше создали петицию касательно восстановления железнодорожного сообщения между городами Украины и Перемышлем. Отметим, что под петицией уже подписались несколько общественных организаций – Академическое управление культуры и искусства Alma Art, Line102.pl, Туристический кластер Перемышля и др.

Об этом сообщается на сайте Avaaz.org. "После почти двухлетнего карантина для городского туризма, местной торговли и гастрономии в приграничной зоне Перемышля дальнейшая приостановка железнодорожного сообщения с Украиной – это потеря дополнительных шансов для восстановления бизнеса и города. Для железнодорожной станции Перемышль восстановление сообщения – это шанс вернуться к лидирующей роли пересадки на восточной границе Польши и ЕС с Украиной", – говорится в сообщении.

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Напомним, компания "Укрзалізниця" возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией. Это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог, а также из-за улучшения эпидемической ситуации.

"Восстановление и развитие международного железнодорожного сообщения – один из приоритетов работы пассажирского хозяйства "Укрзалізниці", – заявил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" потеряла из-за коррупции в закупках 8 млрд грн в 2020 году. Это стало известно после проведения аналитической работы НАБУ.