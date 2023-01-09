Украинцы стали реже ходить в магазины, но покупают в них больше: повлияла война

Из-за развязанной Россией войны украинцы стали реже ходить в магазины, но при этом покупать в них больше – по сути, запасаться. При этом, по данным специалистов, за все время боевых действий было зафиксировано два всплеска подобного поведения украинцев: в начале войны и после начала массированных обстрелов инфраструктуры страны в октябре-2022.

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Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU). Отмечается: также на уменьшение посещаемости магазинов повлиял выезд многих украинцев из страны.

"В начале марта сумма продаж снизилась на 21,1%, но средний чек увеличился при сокращении количества транзакций на магазин. …В октябре, когда Россия прибегла к террористическим атакам украинской инфраструктуры, снова вернулись реалии начала великой войны – закрытие магазинов из-за нехватки электроэнергии и воздушных тревог снова увеличили средний чек и уменьшили число походов в магазин", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: ситуация, сложившаяся после начала обстрелов, отличается от той, которая была в начале войны. Так, на этот раз:

на увеличение среднего чека, кроме паники, оказала влияние высокая инфляция;

к уменьшению выручки добавились потери товара, "который приходится списывать из-за отключения света".

В целом же, отмечают аналитики, сокращение походов в магазины с одновременным увеличением количества покупок, носят панический характер. "По мере того как стабилизировался фронт и потребители привыкали к жизни во время войны, более или менее стабильной становилась и торговля", – констатируют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, возникший в результате российских атак на энергоинфраструктуру Украины дефицит электричества негативно повлиял и на экономику страны в целом. В частности, он ограничил экономическую активность, ослабил рынок труда и усилил инфляцию.