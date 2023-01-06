В Украине выросла инфляция и сократилось предложение работы: в НБУ назвали причину

Возникший в результате российских атак на энергоинфраструктуру Украины дефицит электричества негативно повлиял на экономику страны. В частности, он ограничил экономическую активность, ослабил рынок труда и усилил инфляцию.

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Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ. Согласно ему, из-за дефицита электроэнергии подавляющее большинство предприятий сократили производство. И хотя часть из них смогла стабилизировать работу – благодаря средствам автономного энергопитания, смене часов работы или получению электричества под производственные нужды – "это повысило их производственные издержки".

В частности, отмечается, по данным Европейской бизнес ассоциации, почти половина компаний тратит на свое энергообеспечение до 50 тыс. долларов – таких 40%. А кроме того:

22% – от 50 тыс. до 100 тыс. долларов;

24% – от 100 тыс. до 200 тыс. долларов;

14% – более 200 тыс. долларов.

Кроме того, отмечается, перебои с энергопоставками привели к сокращению спроса на рынке рабочей силы – так, количество вакансий было на 5-23% ниже пикового значения в 2022 году в сентябре. Впрочем, заметили в регуляторе, дополнительным фактором ослабления предложения "может быть и сезонное снижение активности по поиску работы в предпраздничный период".

Количество резюме тоже сокращалось – кроме поиска работы в IT и за рубежом. Среди причин – ограничение поиска работы в интернете в результате перебоев с электричеством и связью.

"Потребительская инфляция в декабре ускорилась. ... Инфляционное давление сохранялось из-за последствий войны, в том числе и дефицита электричества", – говорится в отчете.

Каксообщал OBOZREVATEL, в целом же из-за развязанной Россией полномасштабной войны в 2022 году экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения. По предварительным оценкам Минэкономики, сокращение экономики составило 30,4% [±2%]. Впрочем, ранее прогнозировалось, что оно будет более жестким – 40-50% и более.