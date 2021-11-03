Украинцы платят за газ на тысячи гривен больше: суммы в платежках взлетели из-за абонплаты
В Украине из-за введения платы за доставку газа (абонплата) семья летом вместо 63 грн платит около 500 грн. В сумме за год после введения абонплаты украинцы переплачивают тысячи гривен.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Для примера, посчитаем расходы отдельной семьи на газ в летний и зимний периоды при условии, что они в среднем тратят 200 кубометров (летом всего 10 кубометров, зимой больше – 330 кубов). Итак:
в декабре 2019-го – 2085 грн + 0 грн за доставку;
в январе 2020-го – 1 933 грн + 218 грн за доставку (всего 2151 грн);
в декабре 2020-го – 2 950 грн + 292 грн за доставку (всего 3 242 грн);
в январе 2021-го – 2 306 грн + 429 грн за доставку (2 735 грн).
В результате всего лишь за один год, еще до газового кризиса, расходы на газ для украинской семьи зимой взлетели с 2151 до 2735 грн.
Летом же приходится переплачивать в разы. Если ежемесячно тратить 10 кубов газа, то с учетом абонплаты расходы менялись так:
в декабре 2019-го – 63 грн;
в январе 2020-го – 276 грн;
в декабре 2020-го – 381 грн;
в январе 2021-го – 499 грн.
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