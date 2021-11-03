Украинцы переплачивают за газ тысячи гривен, летом платежки взлетели в 8 раз: как МВФ помог Фирташу

В Украине стоимость доставки газа (абонплата) взлетела почти в два раза всего за несколько лет. А для некоторых семей летом суммы в платежках взлетели многократно. Автор такого подорожания – Международный валютный фонд, который требовал запуска рынка газа в нашей стране, а Кабмин и профильная комиссия запустили его в таком виде. Главный выгодополучатель – миллиардер Дмитрий Фирташ.

Как и кому пересчитали цены на газ и почему некоторым гражданам придется платить значительно больше, читайте в материале OBOZREVATEL.

За несколько лет "летние" платежки за газ в Украине взлетели в 7-8 раз! Если раньше, к примеру, в Николаеве (тарифы в регионах отличаются) семья в доме в 100 квадратов летом платила за голубое топливо около 63 грн, то сейчас придется отдать уже почти 430 грн.

Причина такой стремительной динамики – введение в январе 2020-го платы за доставку газа. Ее нужно вносить ежемесячно, независимо от того, пользовались голубым топливом, или нет. И как результат, семьи, которые отапливают свой дом газовым котлом, вынуждены платить значительно больше.

Видео дня

Для примера, посчитаем расходы отдельной семьи на газ в летний и зимний периоды при условии, что они в среднем тратят 200 кубометров (летом всего 10 кубометров, зимой больше – 330 кубов). Итак:

в декабре 2019-го – 2085 грн + 0 грн за доставку;

в январе 2020-го – 1 933 грн + 218 грн за доставку (всего 2151 грн);

в декабре 2020-го – 2 950 грн + 292 грн за доставку (всего 3 242 грн);

в январе 2021-го – 2 306 грн + 429 грн за доставку (2 735 грн).

В результате всего лишь за один год, еще до газового кризиса, расходы на газ для украинской семьи зимой взлетели с 2151 до 2735 грн.

Летом же приходится переплачивать в разы. Если ежемесячно тратить 10 кубов газа, то с учетом абонплаты расходы менялись так:

в декабре 2019-го – 63 грн;

в январе 2020-го – 276 грн;

в декабре 2020-го – 381 грн;

в январе 2021-го – 499 грн.

Большая часть облгазов (им платим абонплату) принадлежат миллиардеру Дмитрию Фирташу.

Официально его компании заявляют об убытках и теперь просят НКРЭКУ поднять их тарифы в несколько раз. Причина – они используют технологический газ, а он резко подорожал. И по всем действующим нормам и закону "О рынке газа" они имеют право требовать такое подорожание.

Принять закон – одно из уже выполненных условий меморандума с МВФ. Логика простая: это позволяет разделить плату и допустить к поставкам газа населению компании, которые не могут заниматься его доставкой в дома.

Но вот касательно реализации такого решения есть вопросы. Избежать очередного роста абонплаты не удастся, украинцы будут платить летом за газ все больше и больше. В итоге в первую очередь страдают малообеспеченные граждане, которые не могут оформить субсидию (а на это могут быть десятки причин).

Премьер-министр Денис Шмыгаль еще в январе 2021-го обещал решить вопрос "заоблачных" тарифов на доставку газа. Но на ситуацию так и не повлиял. "Кабмин разрабатывает законопроект об укрупнении облгазов, что позволит снять вопрос о заоблачных платежах за распределение газа (так называемую абонплату)", – писал глава правительства на своей странице в Facebook.

Хотя решить проблему огромных платежей действительно можно. К примеру, в Германии, где успешно работает рынок газа, нет двух платежек, а стоимость доставки входит в конечную стоимость голубого топлива (как когда-то было и в Украине). За украинцев оператору платят поставщики, при чем происходит это с помощью авансовых платежей.

И там действуют десятки разных тарифов. Те, кто мало потребляет, платят значительно меньше. В Украине размер абонплаты также зависит от того, сколько газа потратили с октября по октябрь прошлого года. Но если на счетчике будет ноль (например, новый дом), то заставят платить по "плановому потреблению". А иногда украинцам приходят завышенные счета за газ, которые пересчитывают с большим опозданием. И если эти завышенные счета будут использовать для расчета размера абонплаты, то пересчитать ее будет практически невозможно.