Украинцы не платят по кредитам, но банки не спешат идти в суд – Опендатабот

В Украине за время полномасштабной войны выросла доля неработающих кредитов (NPL, просрочка 90 дней и более) – с 34% до 39% от общего количества займов. Однако банки не торопятся массово судиться с украинцами за возвращение долгов по этим займам, а значит кредиты, скорее всего, продадут коллекторам.

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К таким выводам пришли аналитики "Опендатабот". Доля просроченных кредитов среди крупных банков оказалась самой высокой в государственном ПриватБанке – 86%.

При этом в 2022 году украинские банки были сторонами по 56 670 судебным делам. Это на 37% меньше, чем до начала полномасштабной войны.

В случае просрочки кредита у банка есть два варианта, как заставить должника вернуть деньги. Первый – это обращение в суд, а второй – продажа долга внешним коллекторским компаниям. В первом случае банк имеет шансы получить всю сумму кредита и вернуть расходы непосредственно на судебный процесс.

"Учитывая рост NPL, мы ожидали увеличения исков от банков в суды. Однако этого не происходит. Следовательно, банки готовятся к продаже кредитных портфелей коллекторам, что приводит к увеличению убытков и коррупционных рисков", – считает Алексей Иванкин, руководитель "Опендатабот".

Дело в том, что при продаже кредит коллекторам финучреждение в среднем возвращает себе только 10% от суммы долга. Что касается коррупционных рисков, то они могут возникать, если проблемный портфель продан по заниженной цене коллекторской компании, связанной с банком, его должностными лицами или отделом взысканий.

Топ-10 банков, наиболее часто участвующих в судебных процессах, уменьшили свою активность в 2022 году. Так, государственные ПриватБанк и Ощадбанк подали исков вдвое меньше, чем в 2021 году. Наибольшее падение исковой работы наблюдается у А-Банка – в три раза.

"Чтобы возвращать свои средства без коррупционной составляющей и работы с коллекторами, банкам нужно автоматизировать взыскание: упрощать генерацию исков, контроль нахождения дел в суд, заседаний и решений, работы судебных исполнителей... Государство за последние годы значительно улучшило судебное взыскание: появился институт частных исполнителей и автоматическая система блокирования счетов должников. Это возможность не только официально вернуть кредитные средства в банк, но и улучшить собственный имидж и уровень доверия от НБУ", – отмечают аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили список системно важных банков. Теперь их не 14, а 15 – в перечень добавился "Креди Аргиколь".

В условиях полномасштабной войны в стране закрылись всего пять банков, большинство из которых принадлежало россиянам. Причем в 2023-м НБУ уже успел объявить о ликвидации двух банков: Айбокс Банк и Банк "Форвард". И, вероятно, в ближайшее время в Украине могут закрыться еще до 10 банков.

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