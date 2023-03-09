Сколько банков может закрыться в Украине в 2023 году: часть финучреждений уже в зоне риска

В условиях полномасштабной войны в Украине закрылись всего пять банков, большинство из которых принадлежало россиянам. Причем в 2023-м НБУ уже успел объявить о ликвидации двух банков: Айбокс Банк и Банк "Форвард". И. вероятно, в ближайшее время в Украине могут закрыться еще до 10 банков.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Вероятно, самый сложный год в своей истории украинские банки прошли довольно успешно. 46 банков оказались прибыльными, а размер этой прибыли составил 24,7 млрд грн (в 2021-м было 67 млрд грн)", – говорится в статье.

Тем не менее, как дипломатично отмечают в Нацбанке, некоторые банки Украины работают с "нежизнеспособной" моделью. На самом деле, речь идет о банках, которые зарабатывают на теневом рынке, занимаются отмыванием средств.

Так, в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики неофициально рассказали: временная следственная комиссия в парламенте обнаружила как минимум девять банков, помогавших уклоняться от налогов игорному бизнесу. Всем этим финучреждениям грозит ответственность за незаконную деятельность.

"Названия этих банков стали известны OBOZREVATEL, однако без официального заявления правоохранителей и фактов, подтверждающих такие злоупотребления, эту информацию мы публиковать не станем", – говорится в материале.

Кроме того, в 2023 планируется стресс-тестирование банков. В ходе таких проверок Нацбанк моделирует "шоковый сценарий" и выясняет, сможет ли банк пережить такую ситуацию.

Чаще всего по итогам тестирования часть банков получает от регулятора рекомендацию увеличить свой капитал. Затем возникнает вопрос: найдут ли банки средства для своей докапитализации. Если нет, банк может быть выведен с рынка. То есть целый ряд небольших финучреждений рискует закрыться либо из-за невозможности докапитализироваться, либо же в результате обнаруженных Нацбанком нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы больше не могут пополнять карточки Monobank без комиссии в сети терминалов IBOX, т.к. последние временно остановили работу. В связи с этим мы выяснили, где теперь пополнить карточку Monobank без комиссии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!