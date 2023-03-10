В Украине изменился список системных банков: полный перечень

В Украине изменили список системно важных банков. Теперь их не 14, а 15 – в перечень добавился "Креди Аргиколь".

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Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ). Таким образом, в список системных с марта 2023 года входят такие банки:

А-банк;

Сенс Банк;

Креди Агриколь Банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Південний,

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

УкрСиббанк;

Универсалбанк.

Считается, что банкротство таких банков может нанести большой вред финансовой системе или даже привести к краху банковского рынка. Поэтому НБУ особенно внимательно следит за финансовым положением системных банков.

Кроме того, ранее в Украине разрешили во время военного положения национализировать системные банки по упрощенной процедуре. Государство сможет покупать такие финучреждения всего за 1 грн, но только в случае неплатежеспособности банка.

То есть из-за нарушения финансовых показателей НБУ может решить закрыть один из системных банков, но вместо закрытия учреждение просто заберет государство. Также фактически аннулируют обязательства перед связанными с владельцем клиентами банков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в условиях полномасштабной войны в Украине закрылись всего пять банков, большинство из которых принадлежало россиянам. Причем в 2023-м НБУ уже успел объявить о ликвидации двух банков: Айбокс Банк и Банк "Форвард". И, вероятно, в ближайшее время в Украине могут закрыться еще до 10 банков.

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