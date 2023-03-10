В Украине изменился список системных банков: полный перечень
В Украине изменили список системно важных банков. Теперь их не 14, а 15 – в перечень добавился "Креди Аргиколь".
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ). Таким образом, в список системных с марта 2023 года входят такие банки:
- А-банк;
- Сенс Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Кредобанк;
- ОТП банк;
- Ощадбанк;
- Південний,
- ПриватБанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрэксимбанк;
- УкрСиббанк;
- Универсалбанк.
Считается, что банкротство таких банков может нанести большой вред финансовой системе или даже привести к краху банковского рынка. Поэтому НБУ особенно внимательно следит за финансовым положением системных банков.
Кроме того, ранее в Украине разрешили во время военного положения национализировать системные банки по упрощенной процедуре. Государство сможет покупать такие финучреждения всего за 1 грн, но только в случае неплатежеспособности банка.
То есть из-за нарушения финансовых показателей НБУ может решить закрыть один из системных банков, но вместо закрытия учреждение просто заберет государство. Также фактически аннулируют обязательства перед связанными с владельцем клиентами банков.
Как сообщал OBOZREVATEL, в условиях полномасштабной войны в Украине закрылись всего пять банков, большинство из которых принадлежало россиянам. Причем в 2023-м НБУ уже успел объявить о ликвидации двух банков: Айбокс Банк и Банк "Форвард". И, вероятно, в ближайшее время в Украине могут закрыться еще до 10 банков.
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