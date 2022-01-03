Украинцам блокируют карты и переводы: какие операции усиленно проверят и когда арестуют средства

В Украине из-за усиленного финансового контроля блокируют карты и переводы. К примеру, счет могут временно арестовать в случае, если получить на него серию анонимных платежей на 5 тыс. грн каждый.

Как написал на специализированном форуме "Минфин" клиент одного из банков, его карту заблокировали после того, на карту трижды перевели по 5 тыс. грн. Речь идет об анонимных переводах. Так, без подтверждения своей личности (то есть не используя свою банковскую карту) через терминал можно отправить максимум 5 тыс. грн за одну операцию. Если же проводят серию таких операций, банк может решить, что таким образом клиент пытается обойти обязательную идентификацию.

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"На карту зашли 3 платежа на сумму 5 тысяч, заблокировали карту по не известным причинам", – пожаловался клиент. Отметим, согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов...", все банки должны усиленно контролировать операции с наличкой.

Кроме того, под усиленный контроль попадут:

операции с наличкой;

операции на нетипичные для клиента суммы или на сумму от 400 тыс. грн;

переводы, которые совершают с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);

операции физлиц-предпринимателей ("ФОПов") и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Также важно заметить, что у каждого банка есть собственный финансовый мониторинг. Заблокировать могут даже небольшой банковский перевод, но в случае, если финансовому учреждению покажется, что это несвойственные для его клиента операция.

Кроме того, в Украине банки должны предоставлять исполнителям реквизиты счетов должников, а Минюст разрешил арестовывать деньги на них. При этом, некоторые украинцы узнают о наличии долгов только после ареста средств.

Как ранее писал OBOZREVATEL: