Украинским заробитчанам могут запретить въезд в ЕС: под угрозой абсолютное большинство

Часть украинских заробитчан за рубежом, которые не имеют разрешения на работу, рискуют стать персонами нон грата. В ЕС действуют серьезные правила для нелегалов, начиная от ареста и вплоть до запрета въезд.

О том, сколько украинцев работает за границей нелегально и как их наказывают в разных странах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько украинцев работает за границей?

По мнению экспертов, общая сумма украинских заробитчан, которые нынче трудятся за рубежом, составляет от 3 до 5 млн. Подобные цифры также приводил министр экономики Алексей Любченко. По его словам, страну ежегодно покидают от 2 до 3 млн граждан, а средний возраст составляет 30-40 лет. Также глава министерства отметил, что Украина на первом месте в Европе по количеству заробитчан.

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"30-40 лет – это средний возраст нашего работника, который определился и, к сожалению, не в пользу Украины. Сколько их таких – молодых, активных, образованных, создают экономический рост нашим соседям? К сожалению, назвать точное количество наших граждан, которые не нашли себя в Украине, невозможно. По экспертным оценкам, от 2 до 3 млн стабильно ежегодно", – заявил Любченко.

Чаще всего украинцы едут работать в Польшу, Чехию, ФРГ, Словакию, Израиль и Португалию. При этом количество вакансий в Евросоюзе в 2021 году для иностранцев, в том числе и украинских заробитчан, только увеличилось. Предлагают разные сферы деятельности – от разнорабочего и упаковщика до сборщика ягод.

Сколько из них работает нелегально?

Из общего количества заробитчан примерно половина работает нелегально. Как рассказал глава Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник изданию УНН, соотношение легальных и нелегальных сотрудников в первую очередь зависит от конкретного государства.

Так, к примеру, в Польше более 60% украинцев работают официально. Для сравнения, в той же Германии 90% украинских граждан работают нелегально.

"По оценке инспекции труда Украины, у нас 20% трудоспособного населения работает нелегально. И когда украинцы работают неофициально в своей стране, они не понимают, почему они так же не могут работать и за рубежом. На данный момент государство Украина никоим образом не регулирует рынок международного трудоустройства", – сказал специалист.

Как могут наказать за нелегальную работу?

Если нелегала вычислят соответствующие органы, его могут депортировать со страны, наложить штраф (в ЕС, например, он составит несколько тысяч евро) или прибегнуть к экстрадиции (арест и передача одним государством другому). Кроме того, гражданину, по большей вероятности, запретят въезд в страну сроком на 3-5 лет.

Украинцы не боятся устраиваются на нелегальную работу за границей по ряду причин. Многие привыкли так работать и в нашей стране, посему такая возможность за границей их не пугает.

И что, действительно наказывают?

Случаи наказания за нарушения правил и законов миграции в Европейском союзе не редкость. По данным Главного управления федеральной полиции ФРГ, за июль-сентябрь 2020-го со страны выслали аж 300 украинских граждан, а 48 человек задержали за первые 10 дней сентября.

Не так давно замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что в их стране нелегально работали более 152 тысяч заробитчан из Украины, сообщал "РИА Новости". Он потребовал от государств СНГ, чтобы их граждане-нелегалы покинули Россию.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что вопрос трудовой миграции будет почти решен, если зарплата в Украине составит хотя бы 18 тыс. грн. Он отметил, что выбирая страну для миграции, заробитчане чаще всего выбирают Португалию, Польшу и Чехию.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в 2021-м начали зарабатывать на заработка в Польше как минимум на 1,4 тыс. грн больше (или 200 злотых). Также увеличились зарплаты и в Чехии. Вместе с тем летом значительно выросло число вакансий.