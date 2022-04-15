Малый и средний бизнес в Украине сократил треть сотрудников – исследование

Владельцы малого и среднего бизнеса в Украине сократили треть сотрудников. Еще треть отправили в отпуск. Общие же прямые потери его за четыре недели войны оцениваются в 85 млрд долларов.

Об этом говорится в исследовании компании Advanter Group. Отмечается: больше всего сотрудников сократили владельцы микробизнеса (бизнес, в котором работает до 10 человек) – 42% увольнений. Далее идут:

малый бизнес (до 50 работников) – 24%;

средний бизнес (до 250 работников) – 18%.

Кроме того, массовым явлением стало и сокращение зарплат. В частности, это коснулось 42% сохранивших работу человек.

Вместе с тем, полностью прекратили работу 21,6% предприятий полностью прекратили работу. Еще 34,3% – почти полностью.

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В то же время микробизнес ожидает выйти в 71,8% оборотов по сравнению с показателями 2021 года. Этот прогноз является на 10 процентных пунктов оптимистичнее, чем 2 недели назад.

Еще оптимистичные ожидания у малого и среднего бизнеса. В частности:

малый бизнес ожидает обороты в 61,7% по сравнению с 2021 годом (+ 12 п.п. по сравнению с прогнозом 2-недельной давности);

средний – в 47,3% (+ 18 п.п.).

В то же время, после начала российского вторжения в Украине чаще всего стали искать водителей – в марте таких вакансий было 9,5 тыс. По зарплатам же лидируют каменщики – в прошлом месяце им предлагали 35 тыс. грн. Что, кстати, на 2,5 тыс. грн меньше, чем в феврале.

Также к списку популярных специалистов добавились строители, в которых сейчас нуждаются более 1 тыс. работодателей. При этом сохраняется относительно стабильный спрос на:

грузчиков;

охранников;

курьеров;

нянь;

швей.

А вот торговля в марте сдала позиции – количество вакансий продавцов снизилось с 10 тыс. до 6,3 тыс. Уменьшилось и вакансий поваров, а предложения для официантов вообще исчезли из самых популярных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за развязанной Россией войны рынок рекламы и маркетинговых сервисов Украины фактически впал в кому, сократившись на 95%. По прогнозам, в 2022 году его объем составит 15%-35% от показателей 2021 года, а при самом оптимистическом сценарии порядка 70% компаний обанкротятся.