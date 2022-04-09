Работа во время войны: кого в Украине ищут чаще всего и какую зарплату предлагают

После начала российского вторжения в Украине чаще всего ищут водителей – в марте таких вакансий было 9,5 тыс. По зарплатам же лидируют каменщики – в прошлом месяце им предлагали 35 тыс. грн. Что, кстати, на 2,5 тыс. грн меньше, чем в феврале.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в сервисе поиска работы OLX Работа. Там отметили: на "популярность" водителей повлияло разрешение правительства водителям категории В управлять грузовиками. "Это значительно расширило аудиторию претендентов на такую ​​работу", – отметили аналитики.

Также к списку популярных специалистов добавились строители, в которых сейчас нуждаются более 1 тыс. работодателей. При этом сохраняется относительно стабильный спрос на:

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грузчиков;

охранников;

курьеров;

нянь;

швей.

А вот торговля в марте сдала позиции – количество вакансий продавцов снизилось с 10 тыс. до 6,3 тыс. Уменьшилось и вакансий поваров, а предложения для официантов вообще исчезли из самых популярных.

Уровень заработной платы в марте

Из-за уменьшения производства и активности потребителей доходы компаний упали. А с ними и уровень зарплат. "Однако есть и те, у кого зарплата в марте выросла – курьеры", – отметили аналитики.

Тем не менее, зарплату в 30 тыс. грн и более в марте предлагали представителям 5 профессий. Это:

каменщики – 35 тыс. грн (на 2,5 тыс. грн меньше, чем в феврале);

упаковщики/фасовщики – 32,5 тыс. грн (не изменилась по сравнению с февралем);

фасадчики – 32,5 тыс. грн (минус 2,5 тыс. грн);

дальнобойщики – 31,8 тыс. грн (минус 35,2 тыс. грн);

штукатуры – 30 тыс. грн (минус 2,5 тыс. грн).

В топ-10 самых "зарплатных" вакансий также вошли:

плиточники – 27,5 тыс. грн (минус 2,5 тыс. грн);

водители такси – 25 тыс. грн (не изменилась по сравнению с февралем);

прорабы – 25 тыс. грн (не изменилась по сравнению с февралем);

комбайнеры – 25 тыс. грн (минус 2,5 тыс. грн);

курьеры – 22 тыс. грн (плюс 500 грн).

Где ищут работников больше всего

Из-за внутренней миграции и релокации бизнеса в марте активнее (количество отзывов на одну вакансию) всего работников искали в западных и центральных областях Украины:

Закарпатской;

Черновицкой;

Хмельницкой;

Винницкой.

В чисто количественном же выражении лидируют:

Киевская область – 15,2 тыс. вакансий;

Днепропетровская – 6,3 тыс.;

Одесская – 5,6 тыс.;

Харьковская – 3 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине стартовала программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6 500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.