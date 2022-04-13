Обанкротятся 70% компаний: украинский рекламный рынок впал в серьезный кризис

Из-за развязанной Россией войны рынок рекламы и маркетинговых сервисов Украины фактически впал в кому, сократившись на 95%. По прогнозам, в 2022 году его объем составит 15%-35% от показателей 2021 года, а при самом оптимистическом сценарии порядка 70% компаний обанкротятся.

"Ужаснула статистика по рекламному рынку страны. Нынешний кризис – самый значимый с начала его существования. Останутся или самые продуктивные/креативные, или те, у кого есть финансовая подушка", – написал у себя в Facebook региональный менеджер по цифровому маркетингу компании GSK Евгений Савчук.

Он отметил: о том, что для индустрии наступили очень тяжелые времена, свидетельствует ряд факторов. В частности:

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падение рынка составило 95%;

его ожидаемый объем в 2022 году составит 15%-35% от показателей 2021 года;

по самым оптимистическим прогнозам, обанкротятся порядка 70% игроков рынка – при условии, что война продлится не более 3 месяцев;

начавшиеся массовые увольнения "дорогих и переоцененных специалистов", которые затронули даже ориентированную на международный рынок сферу IT;

сопровождающее их снижение зарплат.

При этом, подчеркнул Савчук, возможности удержаться на плаву за счет выхода на рынки Запада, ОАЭ или Азии в украинских компаний практически нет. "Многим игрокам просто нечего предложить заказчикам на этих рынках. Даже те, кто получил контракты, справляются с ними с большими проблемами", – отметил он.

Причин же этого, по его словам, тоже несколько. Среди них:

отсутствие локального опыта;

низкий клиент-сервис по мировым стандартам.

В таком состоянии, по словам Савчука, рынок будет пребывать достаточно долго. "Восстановление – октябрь 2022-март 2023", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после начала российского вторжения в Украине чаще всего ищут водителей – в марте таких вакансий было 9,5 тыс. По зарплатам же лидируют каменщики – в прошлом месяце им предлагали 35 тыс. грн. Что, кстати, на 2,5 тыс. грн меньше, чем в феврале.