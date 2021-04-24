Есть новость. Украинский бизнес решил наконец-то объединиться и потребовать от Кабмина прекратить экономический геноцид!

Я снова про выборочные отраслевые ограничения, про то, к чему они привели и как недобитый запретами на деятельность бизнес планирует защищать своё право жить, давить работу людям и платить государству налоги.

Итак, что мы имеем на начало 2021 г., причём без последнего локдауна:

- Легкая промышленность — сокращено более 20 тысяч работающих (из ~120 тысяч!);

- Ресторанная сфера — уже сокращено более 350 тысяч человек (это ~1/3 всей отрасли);

- Культурно-развлекательная сфера — сокращено более 300 тысяч человек (это тоже ~ треть);

- Сети кинотеатров — сокращено более 30% сотрудников;

- Розничный ритейл — сокращено более 100 тысяч человек!

КМУ своим постановлением от 09.12.2020 г. №1236 централизовано ввёл полный запрет на деятельность целым отраслям, отдав на усмотрение местной власти только транспорт, сферу образования и что-то по мелочи. Вместо того, чтобы обязать МОЗ дать четкие и понятные рекомендации по соблюдению в непродовольственной ритейле всех необходимых сан-эпидем.норм и правил (в первую очередь норму по ограничению количества людей на кв.м., как это сейчас сделано по всей Европе - и в результате хоть с ограничениями, но магазины работают!). В чем проблема, если, например, в наших гипермаркетах тканей на 2000 кв.м. никогда одновременно не бывает больше 10-15 человек. Таких вот примеров масса! И как объяснить отправленным на простой сотрудникам, очереди и давку в соседних продовольственных магазинах?

При этом власть генерирует только запреты, а не меры борьбы с распространением инфекций. Вакцинация и все что можно было провалить Кабмином провалено, но при этом, чтобы показать хоть какую-то деятельность они говорят:

- мы же должны кем-то пожертвовать!

Уже понятно, что вакцинация в Украине произойдёт только когда Европа себя вакцинирует! А до этого времени непродовольственную розницу и всех, "кто попадётся под руку" будут закрывать при неминуемых новых летних, осенних и увы, зимних, вспышках эпидемии.

При этом многие из тех, кто до последнего ещё работал вынуждены закрываться, т.к. не понимают, где им брать деньги на зарплату! Процитирую для примера сегодняшний пост Андрей Острогруд, учредителя современнейшего предприятия "Киевгума", (более 500 работников!), который на своей фб-странице написал:

"П’ятниця! Звітую!

Сьогодні "фінішуємо" всім виробництвом, всі цеха і всі дільниці...., все виводимо з технологічних процесів і підчищаємо приміщення! Зупиняємось до 11.05.21.

Карантин впливає не тільки на роботу (тобто відсутність бізнесу) ресторанів, кінотеатрів та торгових точок, а й на великі виробничі компанії, які працюють як в сегменті В2В та В2С!

Ми скільки могли, скільки і працювали то на склад..., то для зайнятості персоналу, щоб люди могли отримати платню!

Сьогодні людям виплачуємо аванси і відпускаємо всіх на тривалий відпочинок!

Поки плануємо і маємо надію на травень, що запуск всіх виробництв та вихід людей на працю потрібен буде споживачам...., а не знову на склад!"

А ответ прост! Приносящий нас в бессмысленную жертву чиновник элементарно не понимают что за ритейлом стоит производство! И наши проблемы никогда не станут проблемами чиновника! И как им объяснить, что за закрытым магазином одежды закроется швейная фабрика, а за ней по принципу домино очень скоро закроется и фабрика текстильная?

И вот вчера, 22 апреля, представители пострадавших от локдауна сфер экономики собрались вместе, чтобы объединить усилия для защиты интересов работающих в условиях карантинных ограничений.

Цель — равные условия работы для всех предпринимателей, компаний, предприятий, при жесточайшем соблюдении сан-эпидем норм, без закрытия на локдаун.

Для ее решения создан оперативный штаб, в который входят: Федерація роботодавців України , Спілка українських підприємців - СУП, Ассоциация Укрлегпром, Ассоциация ритейлеров Украины, Украинский совет торговых центров, УРА (Украинская ресторанная организация), Ассоциации Мебельщиков Украины.

К его работе уже присоединились: торгово-производственные предприятия, розничные сети, фитнес-клубы и кинотеатры, представители сферы HoReCa и культурно-развлекательной отрасли. Среди участников нового объединения компании: "Агромат", сеть магазинов "Intertop", сеть спортивных клубов "SportLife", сеть кинотеатров "Планета Кино", торгово-производственные группы компаний "Венето", "Текстиль-Контакт" и "Ярослав", сеть "Льнокомбинат", сеть магазинов "Goldi", театр "Черный Квадрат", театр "Особистостi" и начинают подтягиваться многие многие другие из самых разных отраслей.

План предполагает ряд действий, о них будет объявлено позже.

Но сначала запускаем всеукраинский флешмоб "Ми хочемо працювати!".

Приглашаем присоединяться всем желающим, как торговым, так и производственным предприятиям, иначе по цепочке скоро закроемся все!

Участие во флешмобе предельно просто! Необходимо лишь:

1. До 28 апреля на собственных страницах в соцсетях, страницах ваших предприятий, ассоциаций опубликовать анонс флешмоба и его слоган! Можете добавить зачем это делается и чего мы все добиваемся.

2. Сделать фотографии ваших сотрудников на улице на фоне вывесок ваших предприятий (или внутри, или на производстве...) с плакатами "Ми хочемо працювати!" и 28 апреля с 12.00 разместить эти фото на ваших личных страницах и корпоративных страницах в соцсетях с общим хэштегом #ми_хочемо_працювати. Даже если это будет несколько оставшихся сотрудников с плакатом на фоне остановленного цеха - тоже фотографируем и выставляем!

3. С 28 апреля с.г. разместить на фасадах своих компаний, предприятий, ресторанов, спортклубов и т.д. баннеры "Ми хочемо працювати!" (прикрепляю к посту варианты банеров и примеры размещений, но пока это фотошоп).

Параллельно с флешмобом, готовим много интересных активностей (о них подробнее скоро можно будет узнать в созданной сегодня фб-группе), чтобы донести наши требования государственным органам власти. При этом готовы встречаться и доказывать свою позицию! Мы уважаем свою страну, содержим своими налогами государство, но требуем, чтобы государство уважало работодателя и налогоплательщика...

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