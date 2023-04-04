Украинские работодатели все чаще используют ChatGPT: детали

В Украине работодатели все чаще привлекают чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для рабочих процессов. В вакансиях часть из них указала, что считает опыт взаимодействия с ChatGPT полезным.

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Об этом сообщили OBOZREVATEL в одном из самых крупных сайтов по поиску работы. Там отметили, что за неделю ChatGPT воспользовалось около 10 тыс. работодателей.

По результатам опроса, 53% работодателей считают опыт применения искусственного интеллекта полезным. Работодатели, которым ИИ стал полезным, отметили:

"очень удобно, особенно когда заказчик не дает рабочее описание сложных вакансий (IT, технические)";

"благодаря внедрению ChatGPT работать стало гораздо быстрее и эффективнее";

"Мне нравится, это супер удобно, пользуюсь, чтобы переделать некоторые вакансии, так сказать, освежить".

Рекрутеры выделяют следующие преимущества индивидуального использования ChatGPT в процессе найма:

уменьшение времени на работу с вакансией и на разработку шаблонов писем, отчетов, что способствует сокращению времени в аренду в целом;

улучшение опыта взаимодействия кандидатов и заказчиков в результате более привлекательной и деликатной коммуникации;

сбережения средств на услугах копирайтеров для рекрутмент-отдела.

Ранее сообщалось, что в Украине появились вакансии для претендентов, которые овладели ChatGPT (технология с элементами искусственного интеллекта). Знание новых технологий также влияет на размер заработной платы: таким специалистам предлагают зарплаты в размере до 120 тыс. грн.

К примеру, в вакансиях "менеджер проекта" (прежде всего речь идет об IT-проектах) предлагают зарплату в размере 80-120 тыс. грн, при этом умение использовать в работе ChatGPT будет конкурентным преимуществом для соискателя. Часть работодателей также отметила, что кандидаты на должность директора по маркетингу (с зарплатой 40-80 тыс. грн) должны владеть технологией ChatGPT.

OBOZREVATEL сообщал, что ChatGPT "угрожает" в будущем заменить 20 профессий, которыми сейчас занимаются люди. В частности, речь идет о переводчике, репетиторе, специалисте по вводу данных, представителе службы поддержки, корректоре, помощнике юриста и бухгалтере.

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