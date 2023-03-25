Сколько платят украинцам, которые овладели ChatGPT и какую работу предлагают 

В Украине появились вакансии для тех соискателей, которые овладели ChatGPT (технология с элементами искусственного интеллекта). Знания новых технологий также влияет и на размер заработной платы: таким специалистам предлагают зарплаты в размере до 120 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Так, знание ChatGPT будет востребовано в сферах управления персоналом, маркетинга, IT, продажах.

К примеру, в вакансиях "менеджер проекта" (в первую очередь речь идет об IT проектах) предлагают зарплату в размере 80-120 тыс. грн, при этом умение использовать в работе ChatGPT будет конкурентным преимуществом для соискателя. Часть работодателей также указала, что кандидаты на должность директора по маркетингу (с зарплатой 40-80 тыс. грн) должны владеть технологией ChatGPT.

Кроме того, новую технологию должны знать кандидаты в вакансиях SЕО-специалист, контент-менеджер, копирайтер, коммуникационный менеджер, рекрутер клиентов. С помощью ChatGPT должны писать письма, создавать контент, искать информацию и даже разрабатывать программные коды.

К слову, новая технология все еще не может полноценно заменить работника. Полученный с помощью технологии результат необходимо проверять. Поэтому контент с помощью ChatGPT должен разрабатывать тот специалист, который и без помощи искусственного интеллекта может написать текст, а программный код – тот, кто знает языки программирования.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кто в Украине без высшего образования может получать зарплату от 30 тыс. грн. На рынке труда востребованы рабочие специальности, при этом некоторые специалисты могут претендовать на зарплаты в размере более 50 тыс. грн.

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