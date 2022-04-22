Украине придется привлекать трудовых мигрантов из Казахстана и Узбекистана: закон нужно менять

В Украине и до войны ситуации на украинском рынке труда была сложная. После войны начнется долгий период восстановления, стране понадобятся рабочие руки и сами украинцы не справятся: придется привлекать трудовых мигрантов из Казахстана и Узбекистана.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Европейский Союз уже взял на себя обязательство оплатить львиную долю расходов на восстановление Украины. "План Маршалла" не только активно обсуждают, но уже разрабатывают его черновой вариант. Но здесь есть большая проблема: будет ли в Украине такое количество строителей, разнорабочих, водителей и т.д. Воскобойник уверен, что нет.

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Выход из этой ситуации – привлекать работников из Казахстана, Узбекистана. Это те страны, которые традиционно привлекались на подобные работы в России. После войны экономика агрессора продолжит сокращаться и разрушаться, в то время как у Украины появляется шанс переманить этих специалистов.

Сделать это без изменения закона невозможно. Сейчас работодатель для оформления иностранца обязан платить ему зарплату размером не менее 10 минималок. Сейчас это 65 тыс. грн. Такая норма в законе действует уже много лет и создана для того, чтобы трудовые мигранты не могли занимать малоквалифицированную работу, к которой могут привлекать украинцев. Мол, если нужен высококвалифицированный специалист, например, из Молдовы, его можно трудоустроить, но и платить ему придется не меньше 65 тыс. грн.

Но такая норма закона после войны абсолютно потеряет свою актуальность. "Об этом нужно думать уже сейчас. У нас в парламенте есть законопроект №5795, если его поддержать, то нормы о 10 минималок не будет. Барьеры для привлечения трудовых мигрантов нужно убирать", – считает Воскобойник.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше из-за самой масштабной со времен Второй мировой войны миграции на рынке труда возник кризис. С одной стороны из страны уехали украинские мужчины, а с другой – приехало несколько миллионов образованных женщин. Работу для них найти не могут, города переполнены, а вакансии остаются незакрытыми.