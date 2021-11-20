Украина заявила о поставках газа в Венгрию – топливо качают не из России
Венгрия получает из Украины почти вдвое больше газа, чем по "Турецкому потоку" через Сербию. Эти объемы составляют большую часть нужд соседней страны. При этом газ, которые поступает через украинскую ГТС, – это не транзит из РФ.
Поставки продолжаются даже несмотря на то, что в конце сентября Венгрия подписала новый газовый контракт с Россией. Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
Макогон не уточнил, какое именно топливо Украина поставляет в Венгрию. Предположительно, это может быть газ из украинских подземных хранилищ (ПХГ), который выкупила Венгрия. В ПХГ хранится не только "зимний запас" газа для нашей страны, но и т.н. коммерческие объемы – топливо на продажу.
Поставки из Украины превысили поставки через Сербию после аварии на газопроводе в Болгарии. По словам Макогона, это подтверждает небезопасность получения газа только из одного источника.
"После пафосного подписания долгосрочного контракта с "Газпромом" и запуска Турецко-Болгарско-Сербского потока Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ", – заявил Макогон.
Он также напомнил, что "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину с 1 октября. При этом Россия продолжает платить за транзит в 24 млн кубометров в сутки в этом направлении.
В целом Венгрия находится в серьезной зависимости от поставок российского газа. В 2020 году государство купило у РФ 8,64 млрд куб. газа, а за первые полгода 2020-го – 3,9 млрд куб. И это при том, что годовая потребность Венгрии в газе оценивается примерно в 10 млрд куб.
Как сообщал OBOZREVATEL:
расширение газотранспортной перемычки между Сербией и Венгрией до мощности в 8,5 млрд куб. м в год отложили с октября 2022 года на октябрь 2023-го. Причиной послужила угроза санкций со стороны США.
в немецкой энергетической компании Uniper заявили, что с сертификацией российского газопровода "Северный поток-2" может произойти задержка на неопределенный срок. Поэтому этой зимой он не сможет помочь в восполнении запасов газа для ЕС.