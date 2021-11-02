В Болгарии произошла авария на газопроводе, подача газа в Сербию и Венгрию прекращена

На трубопроводе болгарской газовой сети Bulgartransgaz произошла авария. Из-за нее пришлось приостановить транспортировку газа в Румынию, Сербию и Венгрию.

Инцидент произошел 1 ноября в районе поселка Ветрино. Об этом сообщается на сайте компании.

Разорвалась часть старого газопровода. Транспортировка газа в Румынию была приостановлена автоматически, но затем частично возобновлена, однако поставок в Сербию и Венгрию пока нет.

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На месте работают ремонтные бригады. В Bulgartransgaz обещают, что устранят последствия аварии как можно скорее.

Отметим, что Болгария перекачивает через свой газопровод в вышеуказанные страны российское "голубое топливо". Главный газораспределитель расположен в Сараево (Босния и Герцеговина) – там обещают, что поставки будут восстановлены, однако советуют потребителям пока использовать другие источники энергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в немецкой энергетической компании Uniper заявили, что с сертификацией российского газопровода "Северный поток-2" может произойти задержка на неопределенный срок. Поэтому этой зимой он не сможет помочь в восполнении запасов газа для ЕС.