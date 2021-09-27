Украина разочарована: Венгрия подписала новый контракт с "Газпромом"

Правительство Венгрии 27 сентября подписало новый контракт на поставки газа из России в обход Украины – через Сербию и Австрию. В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением венгерских властей заключить очередной долгосрочный контракт с "Газпромом".

Такой шаг Венгрии официальный Киев расценил как "решение, принятое в угоду Кремлю". Об этом сообщили в МИД Украины. Более того, во внешнеполитическом ведомстве уверены: новый контракт Венгрии и РФ нарушает украино-венгерские договоренности. В частности, речь идет о Договоре об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года.

Помимо этого, Украина обратится в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового газового соглашения между РФ и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики. Также МИД инициировало перенос Совместной межправительственной украинский-венгерской комиссии на более поздний срок.

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В пресс-службе МИД отметили, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через ГТС Украины. Она позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в европейские страны.

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон уже предупреждал, что новый газовый контракт между РФ и Венгрией означает, что Россия будет поставлять газ в Венгрию по невыгодному маршруту. Это, по мнению Макогона, нужно для давления на Украину.

Венгрия согласовала контракт с "Газпромом" на поставку газа до конца 2036 года. Условия соглашения можно будет изменить только через 10 лет после начала действия контракта.

Церемония прошла 27 сентября в Будапеште. На ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия будет получать 4,5 млрд куб. м газа в год. При этом из них 3,5 млрд поставят через Сербию, 1 млрд – через Австрию, об этом сообщает "РИА Новости".

Поставки газа из РФ в Венгрию должны начаться уже с 1 октября 2021 года.

Газ будет идти вместо прямого маршрута Россия-Украина-Венгрия через более сложный и длинный РФ-Турция-Болгария-Сербия-Венгрия.

Напомним, Венгрия находится в серьезной зависимости от поставок российского газа. В 2020 году государство купило у РФ 8,64 млрд куб. газа, а за первые полгода 2020-го – 3,9 млрд куб. И это при том, что годовая потребность Венгрии в газе оценивается примерно в 10 млрд куб.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, расширение газотранспортной перемычки между Сербией и Венгрией до мощности в 8,5 млрд куб. м в год отложили с октября 2022 года на октябрь 2023-го. Причиной послужила угроза санкций со стороны США. Отметим, что Сербия с 1 января 2021-го начала получать российский газ по газопроводу "Турецкий поток", который идет в обход Украине.