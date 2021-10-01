'Северный поток-2' не поможет ЕС зимой: Германия оценила сроки сертификации газопровода

Немецкая энергетическая компания Uniper ожидает задержку сертификации "Северного потока-2" на неопределенный срок. Прогнозируется, что газопровод не сможет помочь ЕС восполнить запасы газа этой зимой.

"Сертификация трубопровода, насколько я знаю, завершится так поздно, что он, скорее всего, не сможет помочь нам этой зимой", – заявил глава Uniper Клаус-Дитер Маубах. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, процедура получения всех необходимых разрешений вряд ли будет быстрой.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Сроки запуска могут сильно затянуться, хотя в начале сентября глава правления компании "Газпром" Алексей Миллер заявлял, что поставки могут начаться в октябре. Однако 15 сентября он опроверг эти сроки.

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В разных странах по-разному оценивают сроки начала поставок. Свои данные представили уже несколько государств, и выглядит это таким образом:

Германия – запуск состоится не раньше февраля 2022 года;

Россия – к началу 2022-го;

Украина – не раньше мая 2022-го;

Компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта) – до конца 2021-го.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "Северный поток-2" могут разрешить ввести в эксплуатацию аж к началу 2022 года. Из-за немецкого законодательства процесс может продлиться до 4 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра энергетики, экс-заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль 14 сентября сообщила, что запуск "Северного потока-2" может затянуться аж на 8 месяцев. Столько времени может в целом занять процесс сертификации российского газопровода.

Дело в том, что начиная с 8 сентября у BNetzA (регулятор ФРГ) есть 4 месяца на рассмотрение заявки и подготовку отчета (до 8 января 2022-го). После этого он должен передать отчет в Еврокомиссию, у которой есть 2 месяца для своего заключения и дополнительно еще 2 месяца, если это потребуется.

Кроме этого, газопровод должен пройти внутреннюю проверку на предыдущее введение в эксплуатацию. Продолжительность данного этапа – до трех месяцев.