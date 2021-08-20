Украина создаст группу для нейтрализации угроз со стороны 'Северного потока-2'

Украина создаст группу для нейтрализации угроз национальной безопасности, которые может вызвать грядущий запуск газопровода "Северный поток-2". Рабочая группа будет заниматься разработкой предложений по данной проблеме.

В нее войдут члены Кабинета министров. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на письма премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Ермак предлагает добавить в данную группу вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську. Соответствующая инициатива идет со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Видео дня

В свою очередь Шмыгаль одобрил их включение. Также премьер внес в список министра энергетики Германа Галущенко.

Ожидается, что группа будет заниматься реализацией платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска российского газопровода.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера голубого топлива. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский сомневается, что США и Германия выполнят все свои обязательства по "Северному потоку-2". В связи с этим он намерен просить американского лидера Джо Байдена вмешаться в ситуацию. Президент Украины также отметил, что недоволен данной договоренностью между странами.