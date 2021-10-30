Импорта тока из России и Беларуси не будет, а на ТЭС дефицит угля, – Герус

Украина не будет импортировать электроэнергию из России и Беларуси уже с понедельника, 1 ноября. Такое решение приняли, несмотря на то, что на некоторых наших ТЭС осталось мало угля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат и председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус. Он отметил, что в Беларуси аукционы по продаже электричества не проводились.

В России же 20 октября компания Интер РАО объявила такие торги, однако уже на следующий день, 21 октября, их отменили.

Ссылаясь на данные Министерства энергетики Герус написал, что по состоянию на пятницу, 29 октября, в Украине на ТЭС и ТЭЦ было суммарно 675 тысяч тонн угля, необходимого для выработки электричества.

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При этом на ряде теплоэлектростанций нет даже минимальных запасов топливо, необходимых для ведения лицензионной деятельности. Речь идет о Кураховской, Запорожской, Приднепровской, Змиевской, Углегорской, Трипольской и Славянской ТЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ после старта отопительного сезона решила прекратить поставки энергетического угля в Украину, заявил Герус. Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий), но запрет якобы не распространяется на коксующийся уголь.

При этом заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев сказал, что такие действия России не будут иметь катастрофических последствий для этого отопительного сезона.